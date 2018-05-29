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Составлен фоторобот подозреваемого в убийстве Аркадия Бабченко

НовостиПроисшествия    29.05.2018 - 23:36
Фото: фоторобот (facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)
Фото: фоторобот (facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа

Составлен фоторобот подозреваемого в убийстве журналиста Аркадия Бабченка. Об этом в Facebook сообщил заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

"В настоящее время составлен фоторобот подозреваемого в убийстве Аркадия Бабченко. Устанавливаются свидетели и обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.

Фото: фоторобот (facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Напомним, сегодня вечером в Киеве убили журналиста Аркадия Бабченко.

Начальник управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко сообщил, что основной причиной убийства Бабченко могла быть его профессиональная деятельность.

Жена журналиста находится в шоковом состоянии.

Судмедэкспертиза по убийству Бабченко будет происходить завтра Бабченко не обращался в Нацполицию за охраной, - Крищенко
Темы: Убийство Бабченко    Теги публикации: журналисты, Аркадий Бабченко, Убийство  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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