На месте происшествия работает следственно-оперативная группа
Составлен фоторобот подозреваемого в убийстве журналиста Аркадия Бабченка. Об этом в Facebook сообщил заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.
"В настоящее время составлен фоторобот подозреваемого в убийстве Аркадия Бабченко. Устанавливаются свидетели и обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.
Фото: фоторобот (facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)
Напомним, сегодня вечером в Киеве убили журналиста Аркадия Бабченко.
Начальник управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко сообщил, что основной причиной убийства Бабченко могла быть его профессиональная деятельность.
Жена журналиста находится в шоковом состоянии.