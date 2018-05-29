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В Нацполиции назвали основную версию убийства журналиста Аркадия Бабченко

НовостиПроисшествия    29.05.2018 - 22:37
Фото: Аркадий Бабченко (РБК-Украина)
Фото: Аркадий Бабченко (РБК-Украина)

В то же время Крищенко добавил, что пока "рано выстраивать версии"

Причиной убийства Аркадия Бабченко могла быть его профессиональная деятельность. Об этом заявил начальник управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко в эфире телеканала "112.Украина".

По его словам, сейчас это основная версия следователей.

"Первая версия и очевидна - это профессиональная деятельность. Но в настоящее время еще рано строить какие-то конкретные версии. Мы прорабатываем прилегающую территорию и место преступления, дом, устанавливаем наличие видеокамер, потом мы сможем уже, проанализировав все собранные материалы, строить какие-то конкретные версии," - заявил Крищенко.

Напомним, ранее сегодня заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев сообщил, что в журналиста Аркадия Бабченко стреляли.

От полученного ранения Бабченко скончался в карете "скорой".

Аркадий Бабченко убит: подробности В Киеве убили журналиста Аркадия Бабченко
Темы: Убийство Бабченко    Теги публикации: Аркадий Бабченко, Убийство  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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