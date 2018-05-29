В Нацполиции назвали основную версию убийства журналиста Аркадия Бабченко

В то же время Крищенко добавил, что пока "рано выстраивать версии"

Причиной убийства Аркадия Бабченко могла быть его профессиональная деятельность. Об этом заявил начальник управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко в эфире телеканала "112.Украина".

По его словам, сейчас это основная версия следователей.

"Первая версия и очевидна - это профессиональная деятельность. Но в настоящее время еще рано строить какие-то конкретные версии. Мы прорабатываем прилегающую территорию и место преступления, дом, устанавливаем наличие видеокамер, потом мы сможем уже, проанализировав все собранные материалы, строить какие-то конкретные версии," - заявил Крищенко.

Напомним, ранее сегодня заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев сообщил, что в журналиста Аркадия Бабченко стреляли.

От полученного ранения Бабченко скончался в карете "скорой".