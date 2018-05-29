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Складений фоторобот підозрюваного у вбивстві Аркадія Бабченка

НовиниНадзвичайні події    29.05.2018 - 23:36
Фото: фоторобот (facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)
Фото: фоторобот (facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

На місці події працює слідчо-оперативна група

Складений фоторобот підозрюваного у вбивстві журналіста Аркадія Бабченка. Про це у Facebook повідомив перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін.

"На теперешній час складений фоторобот підозрюваного у вбивстві Аркадія Бабченка. Встановлюються свідки та обставини події", - йдеться у повідомленні.

Фото: фоторобот (facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Нагадаємо, сьогодні ввечері у Києві вбили журналіста Аркадія Бабченко.

Керівник управління Нацполіції в Києві Андрій Крищенко повідомив, що основною причиною вбивства Бабченко могла бути його професійна діяльність.

Дружина журналіста перебуває у шоковому стані.

Судмедекспертиза щодо вбивства Бабченка буде відбуватися завтра Бабченко не звертався в Нацполіцію за охороною, - Крищенко
Темы: Вбивство Бабченко    Теги публікації: журналисты, Аркадій Бабченко, Вбивство  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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