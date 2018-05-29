На місці події працює слідчо-оперативна група
Складений фоторобот підозрюваного у вбивстві журналіста Аркадія Бабченка. Про це у Facebook повідомив перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін.
"На теперешній час складений фоторобот підозрюваного у вбивстві Аркадія Бабченка. Встановлюються свідки та обставини події", - йдеться у повідомленні.
Фото: фоторобот (facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)
Нагадаємо, сьогодні ввечері у Києві вбили журналіста Аркадія Бабченко.
Керівник управління Нацполіції в Києві Андрій Крищенко повідомив, що основною причиною вбивства Бабченко могла бути його професійна діяльність.
Дружина журналіста перебуває у шоковому стані.