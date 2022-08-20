Составил план наступления на Хмельницкий: мужчине грозит пожизненное заключение

В Хмельницком будут судить мужчину за то, что он составил для оккупантов план наступления на областной центр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Он также составил план наступления на Хмельницкий и оптимальный маршрут продвижения для российских подразделений. Если следствие докажет вину подозреваемого, ему грозит пожизненное лишение свободы.

Подозреваемый за вознаграждение предоставлял россиянам информацию о местах дислокации подразделений ВСУ. Следствием установлено, что житель Хмельницкого присылал представителю РФ фото и видео расположения и перемещения военнослужащих и техники ВСУ.

Ранее мы писали, что в Хмельницком мужчина завозил автомобили, военную амуницию и гуманитарную помощь из-за рубежа с нулевой растаможкой, и вместо отправки на фронт продавал их.

Также сообщалось, что в Житомире сотрудники СБУ заблокировали масштабную схему продажи автомобилей, которые ввозились в Украину под видом гуманитарной помощи. К организации схемы причастны подозреваемые из Житомира и Бердичева.

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