Склав план наступу на Хмельницький: чоловікові загрожує довічне ув'язнення

У Хмельницькому судитимуть чоловіка за те, що він склав для окупантів план наступу на обласний центр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генерального прокурора.

Він також склав план наступу на Хмельницький і оптимальний маршрут просування для російських підрозділів. Якщо слідство доведе провину підозрюваного, йому загрожує довічне позбавлення волі.

Підозрюваний за винагороду надавав росіянам інформацію про місця дислокації підрозділів ЗСУ. Слідством встановлено, що житель Хмельницького надсилав представнику РФ фото і Відео розташування і переміщення військовослужбовців і техніки ЗСУ.

Раніше ми писали, що в Хмельницькому чоловік завозив автомобілі, військову амуніцію і гуманітарну допомогу з-за кордону з нульовим розмитненням, і замість відправки на фронт продавав їх.

Також повідомлялося, що в Житомирі співробітники СБУ заблокували масштабну схему продажу автомобілів, які ввозилися в Україну під виглядом гуманітарної допомоги. До організації схеми причетні підозрювані з Житомира та Бердичева.

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