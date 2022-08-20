Склав план наступу на Хмельницький: чоловікові загрожує довічне ув'язнення

У Хмельницькому судитимуть чоловіка за те, що він склав для окупантів план наступу на обласний центр.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генерального прокурора.
Підозрюваний за винагороду надавав росіянам інформацію про місця дислокації підрозділів ЗСУ. Слідством встановлено, що житель Хмельницького надсилав представнику РФ фото і Відео розташування і переміщення військовослужбовців і техніки ЗСУ.
Він також склав план наступу на Хмельницький і оптимальний маршрут просування для російських підрозділів. Якщо слідство доведе провину підозрюваного, йому загрожує довічне позбавлення волі.
Раніше ми писали, що в Хмельницькому чоловік завозив автомобілі, військову амуніцію і гуманітарну допомогу з-за кордону з нульовим розмитненням, і замість відправки на фронт продавав їх.
Також повідомлялося, що в Житомирі співробітники СБУ заблокували масштабну схему продажу автомобілів, які ввозилися в Україну під виглядом гуманітарної допомоги. До організації схеми причетні підозрювані з Житомира та Бердичева.
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