Ввозили внедорожники под видом гуманитарной помощи: организаторов схемы задержали
В Житомире сотрудники СБУ заблокировали масштабную схему продажи автомобилей, которые ввозились в Украину под видом гуманитарной помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
По данным следствия, злоумышленники незаконно продавали кроссоверы и джипы из-за границы в качестве гуманитарной помощи якобы для ВСУ.
К организации схемы причастны подозреваемые из Житомира и Бердичева. Для прикрытия своих сделок фигуранты зарегистрировали на подставное лицо фиктивную благотворительную организацию.
Прикрываясь документами, злоумышленники ввозили в Украину транспортные средства под видом гуманитарной помощи. После этого автомобили с нулевым растаможиванием они продавали украинским военным и представителям местных волонтерских организаций, помогающих бойцам Теробороны и ВСУ.
Ранее сообщалось, что в Хмельницком задержали подозреваемого, который завозил автомобили, военную амуницию и гуманитарную помощь с нулевой растаможкой с целью дальнейшей перепродажи.
Напомним, правоохранители задержали жительницу Киева, которая сотрудничала с ФСБ РФ и передавала им данные об украинских военных.
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