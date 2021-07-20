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В составе сборной Украины на Олимпиаде-2020 еще одна замена из-за дисквалификации спортсмена

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Киев, Вторник 20 июля 2021 11:41
В составе сборной Украины на Олимпиаде-2020 еще одна замена из-за дисквалификации спортсмена Фото: украинский спортсмен Игорь Главан (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Спортивный арбитражный суд решил продлить срок дисквалификации Игоря Главана из-за употребления допинга в 2017 году. Его дисквалифицировали из сборной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Федерации легкой атлетики Украины.

Сообщается, что Спортивный арбитражный суд принял решение увеличить срок дисквалификации спортсмена до трех лет и аннулировать результаты, показанные им, начиная с 25 июля 2017 года.

Главан, который был утвержден в состав команды Украины для участия в Олимпийских играх-2020, а именно по спортивной ходьбе на 50 км, не сможет принять в них участие.

"Дисквалифицированного атлета заменит Валерий Литанюк, который шел в мировом топлисти следующим и был утвержден Исполкомом ФЛАУ в резервный состав участников официальной делегации", - говорится в сообщении.

Напомним, первые украинские спортсмены прибыли на Олимпиаду в Токио.

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