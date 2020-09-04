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В состав правления НБУ вошел еще один выходец из ПриватБанка

Киев, Пятница 04 сентября 2020 12:53
В состав правления НБУ вошел еще один выходец из ПриватБанка
Фото: Ярослав Матузка (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кандидатуру подал новый глава НБУ

Совет Национального банка Украины назначил заместителем главы НБУ Ярослава Матузку. Он сменил на этой должности Романа Борисенко, который уволился в конце августа.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По данным пресс-службы, кандидатуру подал глава НБУ Кирилл Шевченко.

На должности заместителя главы НБУ Ярослав Матузка будет отвечать за деятельность финансово-административного и операционного блока регулятора.

До назначения Матузка с 2016 года работал в ПриватБанке, в частности, с 2018 года - руководителем направления по юридической координации деятельности банка.

Кроме того, был членом наблюдательного совета Укргазбанка в 2010-2017 годах и членом ревизионной комиссии Ощабданку в 2011-2014 годах.

Напомним, после назначения Кирилла Шевченко главой НБУ сменилось несколько топ-менеджеров центробанка, в частности три члены правления.

В частности, заместителем главы НБУ назначен Алексей Шабан, который ранее работал в ПриватБанке. На этом посту он заменил Сергея Холода и будет отвечать за деятельность блока "Платежные системы и денежный оборот".

Также Совет Национального банка назначил заместителем председателя НБУ Юрия Гелетия вместо Олега Чурия.

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