Бывший сотрудник ПриватБанка стал заместителем главы НБУ

Фото: Алексей Шабан (bank.gov.ua)

До прихода в НБУ Шабан проработал более 24 лет в "ПриватБанке"

Совет Национального банка Украины назначил заместителем главы НБУ Алексея Шабана.На этой должности он заменит Сергея Холода и будет отвечать за деятельность блока "Платежные системы и денежный оборот".

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По данным пресс-службы, кандидатуру для назначения на эту должность подал глава НБУ Кирилл Шевченко.

"Алексей Шабан - опытный и знающий профессионал. Его кандидатура является наиболее удачной, так как сочетает опыт работы в центральном банке и в крупном системном банке с наиболее разветвленной платежной инфраструктурой, а также знания реальных потребностей участников финансового сектора", - сказал Шевченко.

Шабан с февраля 2020 года работал директором Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ. До работы в НБУ Шабан проработал более 24 лет в "ПриватБанке".

Напомним, Совет Национального банка уволила Сергея Холода с должности заместителя главы НБУ с 3 августа. На этой должности он отвечал за деятельность блока "Платежные системы и денежный оборот".

Отметим, что Совет Национального банка назначил заместителем главы НБУ Юрия Гелетия вместо Олега Чурия 23 июля. Кандидатуру подал новый глава НБУ Кирилл Шевченко.

В сферы сферу управления Чурия входили вопросы операциям на открытых рынках, валютного регулирования, а также деятельности Депозитария НБУ.