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До правління НБУ увійшов ще один виходець з ПриватБанку

Київ, П'ятниця 04 вересня 2020 12:53
До правління НБУ увійшов ще один виходець з ПриватБанку
Фото: Ярослав Матузка (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кандидатуру подав новий голова НБУ

Рада Національного банку України призначила заступником голови НБУ Ярослава Матузку. Він змінив на цій посаді Романа Борисенка, який звільнився наприкінці серпня.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

За даними прес-служби, кандидатуру подав голова НБУ Кирило Шевченко.

На посаді заступника голови НБУ Ярослав Матузка відповідатиме за діяльність фінансово-адміністративного та операційного блоку регулятора.

До призначення Матузка із 2016 року працював у ПриватБанку, зокрема із 2018 року - керівником напряму з юридичної координації діяльності банку.

Крім того, був членом наглядової ради Укргазбанку у 2010-2017 роках та членом ревізійної комісії Ощабданку у 2011-2014 роках.

Нагадаємо, після призначення Кирила Шевченка головою НБУ змінилося декілька топ-менеджерів центробанку, зокрема три члени правління.

Зокрема, заступником голови НБУ призначений Олексій Шабан, який раніше працював у ПриватБанку. На цій посаді він замінив Сергія Холода та відповідатиме за діяльність блоку "Платіжні системи та грошовий обіг".

Також Рада Національного банку призначила заступником голови НБУ Юрія Гелетія замість Олега Чурія.

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