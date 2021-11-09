UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

"Соседи хотят устроить кризис": МВД заявило об увеличении потоков беженцев в Украину

Автор: Владислав Красинский

Министерство внутренних дел наблюдает за ситуацией на границах Польши, Литвы и Латвии с Беларусью, которая динамично усугубляется. Соседние страны хотят устроить такой же миграционный кризис и в Украине.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин.

По словам представителя МВД, ситуация на границах Евросоюза с Беларусью имеет признаки дальнейшей эскалации. В то же время наблюдается увеличение потоков мигрантов в приграничные регионы Украины.

"Соседние государства, прибегают к гибридным технологиям "увеличения потоков беженцев" прежде всего в приграничных регионах Украины с целью дестабилизации общественно-политической ситуации. Это позорная попытка устроить в Украине миграционный кризис", - заявил он.

За последнюю неделю, как рассказал Енин, на участке белорусско-украинской границы задержали двух граждан Кубы. Они незаконно попали в Украину с территории Беларуси и планировали в дальнейшем пойти в Польшу.

"Оперативными подразделениями осуществляется постоянный мониторинг ситуации вокруг данной проблематики, в том числе и в среде лиц, которые могут содействовать организации таких каналов миграции", - отметил замглавы МВД.

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий допустил, что Беларусь может организовать маршрут мигрантов в ЕС через Украину.

Больше о ситуации на польско-белорусской границе - в материале РБК-Украина "Прорыв в Европу. Чем грозит мигрантский кризис на границах Беларуси и ЕС".

Читайте РБК-Украина в Google News
БеларусьУкраинаБеженцыМинистерство внутренних дел УкраиныЕнин