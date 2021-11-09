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"Сусіди хочуть влаштувати кризу": МВС заявило про збільшення потоків біженців в Україну

Автор: Владислав Красінський

Міністерство внутрішніх справ України спостерігає за ситуацією на кордонах Польщі, Литви та Латвії з Білоруссю, яка динамічно ускладнюється. Сусідні країни хочуть влаштувати таку ж міграційну кризу й в Україні.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав переший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін.

За словами представника МВС, ситуація на кордонах Євросоюзу з Білоруссю має ознаки подальшої ескалації. Водночас спостерігається збільшення потоків мігрантів до прикордонних регіонів України.

"Сусідні держави, вдаються до гібридних технологій «збільшення потоків біженців» передусім у прикордонних регіонах України з метою дестабілізації суспільно-політичної ситуації. Це ганебна спроба влаштувати в Україні міграційну кризу", - заявив він.

За останній тиждень, як розповів Єнін, на ділянці білоруського-українського кордону затримали двох громадян Куби. Вони незаконно потрапили в Україну з території Білорусі та планували надалі піти до Польщі.

"Оперативними підрозділами здійснюється постійний моніторинг ситуації навколо даної проблематики, в тому числі і у середовищі осіб, які можуть сприяти організації таких каналів міграції", - зазначив заступник глави МВС.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький допустив, що Білорусь може організувати маршрут мігрантів в ЄС через Україну.

Більше про ситуацію на польсько-білоруському кордоні - в матеріалі РБК-Україна "Прорив в Європу. Чим загрожує мігрантська криза на кордонах Білорусі та ЄС".

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