"Сусіди хочуть влаштувати кризу": МВС заявило про збільшення потоків біженців в Україну

За словами представника МВС, ситуація на кордонах Євросоюзу з Білоруссю має ознаки подальшої ескалації. Водночас спостерігається збільшення потоків мігрантів до прикордонних регіонів України.

"Сусідні держави, вдаються до гібридних технологій «збільшення потоків біженців» передусім у прикордонних регіонах України з метою дестабілізації суспільно-політичної ситуації. Це ганебна спроба влаштувати в Україні міграційну кризу", - заявив він.

За останній тиждень, як розповів Єнін, на ділянці білоруського-українського кордону затримали двох громадян Куби. Вони незаконно потрапили в Україну з території Білорусі та планували надалі піти до Польщі.

"Оперативними підрозділами здійснюється постійний моніторинг ситуації навколо даної проблематики, в тому числі і у середовищі осіб, які можуть сприяти організації таких каналів міграції", - зазначив заступник глави МВС.