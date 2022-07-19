Все может сорваться в любой момент. Что известно о разблокировании украинских портов

Пока нет окончательного решения по разблокированию украинских портов. Хотя ситуация сдвинулась с мертвой точки и Украина надеется на скорейшее решение этого вопроса.

По его словам, все детали должны быть отработаны таким образом, чтобы устранить любую угрозу для Украины с моря.

"Все это очень сложно. В дипломатии есть такое правило:"ничто не согласовано, пока все не согласовано". Все может сорваться в любой момент, но сейчас мы действительно на очень продвинутой стадии и надеемся, что Россия поведет себя ответственно и подпишется под теми обязательствами, которые предусмотрены в проекте соглашения", - сказал Кулеба.