Все може зірватися у будь-який момент. Що відомо про розблокування українських портів
Наразі немає остаточного рішення по розблокуванню українських портів. Хоча ситуація зрушила з мертвої точки і Україна сподівається на якнайшвидше вирішення цього питання.
Про це в ефірі національного телемарафону заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна.
За його словами, всі деталі мають бути відпрацьовані таким чином, щоб усунути будь-яку загрозу для України з моря.
"Все це дуже складно. У дипломатії є таке правило: "Ніщо не погоджено, поки все не погоджено". Все може зірватися у будь-який момент, але зараз ми дійсно на дуже просунутій стадії і сподіваємось, що Росія поведе себе відповідально і підпишеться під тими зобов'язаннями, які передбачені у проекті угоди" - сказав Кулеба.
Нагадаємо, раніше Кулеба заявляв, що Путін може розблокувати порти України, щоб продемонструвати іншим країнам, як він "жестом доброї волі" рятує світ від голоду.
Путін обговорюватиме питання організації "зернового коридору" для України на зустрічі з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом у Тегерані.