Все може зірватися у будь-який момент. Що відомо про розблокування українських портів

Наразі немає остаточного рішення по розблокуванню українських портів. Хоча ситуація зрушила з мертвої точки і Україна сподівається на якнайшвидше вирішення цього питання.

За його словами, всі деталі мають бути відпрацьовані таким чином, щоб усунути будь-яку загрозу для України з моря.

"Все це дуже складно. У дипломатії є таке правило: "Ніщо не погоджено, поки все не погоджено". Все може зірватися у будь-який момент, але зараз ми дійсно на дуже просунутій стадії і сподіваємось, що Росія поведе себе відповідально і підпишеться під тими зобов'язаннями, які передбачені у проекті угоди" - сказав Кулеба.