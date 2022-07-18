Кулеба объяснил, почему Путин, желающий "удушить" экономику Украины, может согласиться на вывоз зерна
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба нашел лишь одно объяснение, зачем президенту РФ Владимиру Путину, пытающемуся "убить" украинскую экономику, разблокировать украинские порты и соглашаться на вывоз зерна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Forbes.
"Я с точки зрения логики вижу лишь один аргумент, почему Путин должен согласиться. Это его стремление показать странам, которые придерживаются нейтральности или больше склоняются к российской позиции по отношению к войне (в Африке, Азии), что он их спас от голода, от роста цен на продукты питания", - рассказал он.
По мнению Кулебы, соглашаясь на разблокировку украинских портов, Путин подрывает собственные усилия по удушению украинской экономики.
"Думаю, у него сейчас на одних чашах весов - репутация России для стран Азии и Африки, а нежелание дать Украине заработать копейку - на других", - добавил он.
При этом министр напомнил - для того чтобы вывозить зерно, придется разблокировать порты, это несет риски.
"Мы не согласимся ни на одно решение, которое будет оставлять любую щель для возможности фронтальной атаки на украинские порты с моря со стороны Российской Федерации", - подчеркнул он.
Как сообщалось, Россия уже украла из временно захваченных Херсонской и Запорожской областей 500 тысяч тонн зерна. Для вывоза Кремль использует до десятка своих и сирийских кораблей.
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