У Путина подтвердили обсуждение "зернового коридора" на встрече с Эрдоганом
Президент России Владимир Путин будет обсуждать вопросы организации "зернового коридора" для Украины на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Тегеране.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление помощника президента России Юрия Ушакова.
По его словам, на четырехсторонних переговорах в Стамбуле договорились подготовить совместный документ, который определял бы правовые основы и общий порядок вывоза зерна из украинских портов.
"Мы готовы продолжать работу на этом треке. Эта работа будет продолжена. Вопрос будет непосредственно обсуждаться между президентами 100%", - отметил Ушаков.
Напомним, по данным Reuters, Украина намерена как можно быстрее заключить сделку, которая позволит разблокировать порты и организовать вывоз зерновых через Черное море.
Как отмечают в ООН, сделка может быть достигнута уже на этой неделе.
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