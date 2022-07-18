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У Путина подтвердили обсуждение "зернового коридора" на встрече с Эрдоганом

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Тегеран, Понедельник 18 июля 2022 16:18
У Путина подтвердили обсуждение "зернового коридора" на встрече с Эрдоганом Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Артем Горовенко

Президент России Владимир Путин будет обсуждать вопросы организации "зернового коридора" для Украины на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Тегеране.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление помощника президента России Юрия Ушакова.

По его словам, на четырехсторонних переговорах в Стамбуле договорились подготовить совместный документ, который определял бы правовые основы и общий порядок вывоза зерна из украинских портов.

"Мы готовы продолжать работу на этом треке. Эта работа будет продолжена. Вопрос будет непосредственно обсуждаться между президентами 100%", - отметил Ушаков.

Напомним, по данным Reuters, Украина намерена как можно быстрее заключить сделку, которая позволит разблокировать порты и организовать вывоз зерновых через Черное море.

Как отмечают в ООН, сделка может быть достигнута уже на этой неделе.

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