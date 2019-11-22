Сорванный с якоря танкер Delfi сел на мель в километре от одесского берега

Сорванный с якоря танкер Delfi сел на мель примерно в километре от берега. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Думская".

Люди на борту отказались от эвакуации.

Сообщается, что опасности для экосистемы залива пока нет.

Напомним, танкер Delfi изначально находился в акватории порта "Южный". Из-за сильного шторма его сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы.

По сообщению СМИ, на борту танкера по разным данным находятся от трех до 15 человек.

Из порта на спасение вышел большой частный буксир "Австралия". Также в Одесском заливе работают катера Морской поисково-спасательной службы. Кроме того, из "Южного" вышел мощный буксир "Иванов".

Сообщалось, что сильный шторм (скорость ветра 12 м/с, высота волны 2,3 метра) мешает спасательной операции.

Длина "Делфи" 60 метров, ширина - 10 метров, водоизмещение около 1600 тонн.

Как сообщалось, днем 21 ноября одесский аэропорт приостанавливал вылеты и посадки из-за поломки самолета. У частного самолета Gulfstream G150, который выполнял рейс в Дубай, на взлете подломилась стойка шасси.

Вечером 21 ноября в международном аэропорту "Одесса" случилось второе ЧП - Boeing 737 турецкой авиакомпании Turkish Airlines во время посадки сломал стойку переднего шасси. Из-за инцидента аэропорт "Одесса" приостановил полеты до 01:00 22 ноября.