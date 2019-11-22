Зірваний з якоря танкер Delfi сів на мілину в кілометрі від одеського берега

Зірваний з якоря танкер Delfi сів на мілину приблизно в кілометрі від берега. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Думская".

Люди на борту відмовилися від евакуації.

Повідомляється, що небезпеки для екосистеми затоки поки немає.

Нагадаємо, танкер Delfi спочатку перебував в акваторії порту "Південний". Із-за сильного шторму його зірвало з якоря і віднесло у бік Одеси.

За повідомленням ЗМІ, на борту танкера, за різними даними, перебувають від трьох до 15 людей.

З порту на порятунок вийшов великий приватний буксир "Австралія". Також в Одеській затоці працюють катери Морської пошуково-рятувальної служби. Крім того, з "Південного" вийшов потужний буксир "Іванов".

Повідомлялося, що сильний шторм (швидкість вітру 12 м/с, висота хвилі 2,3 метра) заважає рятувальній операції.

Довжина "Делфі" 60 метрів, ширина - 10 метрів, водотоннажність близько 1600 тонн.

Як повідомлялося, вдень 21 листопада одеський аеропорт припиняв вильоти і посадки через поломку літака. У приватного літака Gulfstream G150, який виконував рейс Дубай, на зльоті підломилася стійка шасі.

Увечері 21 листопада в міжнародному аеропорту "Одеса" сталося друга НП - Boeing 737 турецької авіакомпанії Turkish Airlines під час посадки зламав стійку переднього шасі. Через інцидент аеропорт "Одеса" припинив польоти до 01:00 22 листопада.