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Сорвали все украинские флаги. Оккупанты вернулись в Кременную, - Гайдай

Фото: оккупанты вернулись в Кременную Луганской области (wikipedia org)
Автор: Наталия Гурковская

Российские военные снова вернулись в Кременную Луганской области, которую полностью оставили накануне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

"Уже перепуганные оккупанты прибежали в Кременную, посрывали все флаги и нарочито показывают, что они вернулись, что они есть. Я думаю, что это временно, - сказал он.

По словам главы региона, люди настолько одушевились успехами в Харьковской области, успехами партизанского движения, поднятием флагов в разных регионах - и в Сватово, и в Кременной, в Старобельском районе, что россияне начинают карательные операции.

"Отключают интернет, нарочито показывая, что их присутствие есть, и делайте вид, что вы не видите километровые очереди на выезд в Луганск или РФ", - рассказал он.

При этом, по словам Гайдая, к контрнаступлению в Луганской области ВСУ еще надо подготовиться.

"Я понимаю, что люди после блестящей операции в Харьковской области ожидали, чтобы мы записали с вами интервью в Луганске, но давайте будем реалистами, этого, к сожалению, не будет, хотя всем нам этого очень хочется. Все же нужно подготовить контрнаступление и провести его также хорошо, как сделал генерал Сырский в Харьковской области", - сказал Гайдай.

Как сообщалось, ранее российские оккупанты оставили Сватово и Кременную Луганской области. Позже в Сватово россияне тоже вернулись.

Напомним, на пункте пропуска в Станице Луганской наблюдается очередь протяженностью 12 километров. Оккупанты бегут в сторону Луганска и России.

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ЛуганскКременная