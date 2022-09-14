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Зірвали усі українські прапори. Окупанти повернулися до Кремінної, - Гайдай

Фото: окупанти повернулися до Кремінної Луганської області (wikipedia org)
Автор: Наталія Гурковська

Російські військові знову повернулися до Кремінної Луганської області, яку повністю залишили напередодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

"Вже перелякані окупанти прибігли до Кремінної, позривали всі прапори і навмисне показують, що вони повернулися, що вони є. Я думаю, що це тимчасово", - сказав він.

За словами голови регіону, люди настільки одушевилися успіхами в Харківській області, успіхами партизанського руху, підняттям прапорів у різних регіонах - і в Сватовому, і в Кремінній, у Старобільському районі, що росіяни розпочинають каральні операції.

"Відключають інтернет, навмисне показуючи, що їхня присутність є, і вдавайте, що ви не бачите кілометрові черги на виїзд до Луганська чи РФ", - розповів він.

При цьому, за словами Гайдая, до контрнаступу в Луганській області ЗСУ ще треба підготуватися.

"Я розумію, що люди після блискучої операції в Харківській області чекали, щоб ми записали з вами інтерв'ю в Луганську, але давайте будемо реалістами, цього, на жаль, не буде, хоча всім нам цього дуже хочеться. Все ж таки потрібно підготувати контрнаступ і провести його також добре, як зробив генерал Сирський в Харківській області", - сказав Гайдай.

Як повідомлялося, раніше російські окупанти залишили Сватове та Кремінну Луганської області. Пізніше у Сватове росіяни також повернулися.

Нагадаємо, на пункті пропуску у Станиці Луганській спостерігається черга завдовжки 12 кілометрів. Окупанти біжать у бік Луганська та Росії.

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