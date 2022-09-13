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Гайдай назвал основное направление удара ВСУ для освобождения Луганской области

Новина українською →
Украина, Вторник 13 сентября 2022 11:03
Гайдай назвал основное направление удара ВСУ для освобождения Луганской области Фото: глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай (facebook.com/odalug)
Автор: Александр Белоус

Масштабная деоккупация Луганской начнется с Кременной и Сватово. Основной удар ВСУ ожидается именно там.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

"В основном все сосредоточено на Лиманском направлении - Сватово-Кременная. Мы видим, что туда стягиваются остатки какие-то (российских, - ред.) войск. Основной удар будет там, и оттуда начнется деокупация Луганской области", - сказал он.

По его словам, на сегодняшний день Кременная полностью пуста - российская армия покинула город. Там развевается украинский флаг, который подняли партизаны. Несколько похожая ситуация в Старобельске.

А вот из Сватово, рашисты сначала убежали, но через некоторое время вернулись, добавил Гайдай.

По его данным, на оккупированных территориях дефицит топлива из-за масштабного бегства оккупантов и коллаборантов.

Напомним, накануне Луганская ОВА сообщила, что российские войска уже оставили Сватово.

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