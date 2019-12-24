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Сорос стоял за назначением четырех послов США в Украине, - Джулиани

Новости » Политика     24.12.2019 - 05:38
Сорос стоял за назначением четырех послов США в Украине, - Джулиани
Фото: Рудольф Джулиани (GettyImages)

В частности, он был заинтересован в назначении Йованович

Американский финансист Джордж Сорос стоял за назначением четырех послов США в Украине, включая Мари Йованович. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журнал New York.

Личный адвокат президента США Рудольф Джулиани сделал соответствующее заявление в интервью журналау 8 декабря возвращения в Нью-Йорк из поездки в Украину. Джулиани утверждает, что Сорос "контролировал" Йованович.

"Все четыре посла там в Киеве были ставленниками Сороса. И он пользуется услугами агентов ФБР", - сказал Джулиани.

Ранее бывший мэр Нью-Йорка и личный адвокат президента США Рудольф Джулиани признался, что хотел устранить бывшего посла Америки в Украине Мари Йованович с должности.

РБК-Украина писало, что Джулиани заявлял, что причиной увольнения Мари Йованович с должности посла США в Украине стали постоянные жалобы не нее со стороны сторонников американского президента.

Напомним, 7 мая посла США в Украине Мари Йованович отозвали с должности. Она была послом США в Украине на протяжении трех лет.

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Новости Украины мари йовановичДжордж Сорос
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