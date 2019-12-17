ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Джулиани хотел убрать Йованович с должности

Новости » В мире     17.12.2019 - 08:17
Джулиани хотел убрать Йованович с должности
Фото: Рудольф Джулиани (GettyImages)

Йованович мешала ему получить компромат на оппонента Трампа Джо Байдена

Бывший мэр Нью-Йорка и личный адвокат президента США Рудольф Джулиани признался, что хотел устранить бывшего посла Америки в Украине Мари Йованович с должности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New Yorker.

Как сообщается, Йованович мешала ему получить компромат на оппонента Дональда Трампа Джо Байдена, из-за чего он видел своей задачей устранить ее с должности.

"Я считал, что Йованович нужно было устранить прочь. Она бы усложнила расследование (против Байдена, - ред.) любому.", - говорится в материале, который описывает общение Джулиани с экс-генпрокурором Юрием Луценко.

Ранее Джулиани заявлял, что причиной увольнения Мари Йованович с должности посла США в Украине стали постоянные жалобы не нее со стороны сторонников американского президента.

РБК-Украина писало, что государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео помогал Джулиани в кампании по дискредитации Йованович.

Напомним, 7 мая посла США в Украине Мари Йованович отозвали с должности. Она была послом США в Украине на протяжении трех лет.

Также сообщалось, что Йованович отстранили от должности после отказа передавать запрос украинским чиновникам о проведении расследований в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Трамп: США внимательно следят за КНДР Может сбежать в Украину: прокуроры оспаривают освобождение Парнаса под залог
Новости Украины Соединенные Штаты Америки
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь