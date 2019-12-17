Джулиани хотел убрать Йованович с должности

Фото: Рудольф Джулиани (GettyImages)

Йованович мешала ему получить компромат на оппонента Трампа Джо Байдена

Бывший мэр Нью-Йорка и личный адвокат президента США Рудольф Джулиани признался, что хотел устранить бывшего посла Америки в Украине Мари Йованович с должности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New Yorker.

Как сообщается, Йованович мешала ему получить компромат на оппонента Дональда Трампа Джо Байдена, из-за чего он видел своей задачей устранить ее с должности.

"Я считал, что Йованович нужно было устранить прочь. Она бы усложнила расследование (против Байдена, - ред.) любому.", - говорится в материале, который описывает общение Джулиани с экс-генпрокурором Юрием Луценко.

Ранее Джулиани заявлял, что причиной увольнения Мари Йованович с должности посла США в Украине стали постоянные жалобы не нее со стороны сторонников американского президента.

РБК-Украина писало, что государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео помогал Джулиани в кампании по дискредитации Йованович.

Напомним, 7 мая посла США в Украине Мари Йованович отозвали с должности. Она была послом США в Украине на протяжении трех лет.

Также сообщалось, что Йованович отстранили от должности после отказа передавать запрос украинским чиновникам о проведении расследований в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.