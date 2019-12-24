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Сорос стояв за призначенням чотирьох послів США в Україні, - Джуліані

Новини » Політика     24.12.2019 - 05:38
Сорос стояв за призначенням чотирьох послів США в Україні, - Джуліані
Фото: Рудольф Джуліані (GettyImages)

Зокрема, він був зацікавлений у призначенні Йованович

Американський фінансист Джордж Сорос стояв за призначенням чотирьох послів США в Україні, включаючи Марі Йованович. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журнал New York.

Особистий адвокат президента США Рудольф Джуліані зробив відповідну заяву в інтерв'ю журналау 8 грудня повернення в Нью-Йорк з поїздки в Україну. Джуліані стверджує, що Сорос "контролював" Йованович.

"Всі чотири посла там в Києві були ставлениками Сороса. І він користується послугами агентів ФБР", - сказав Джуліані.

Раніше колишній мер Нью-Йорка і особистий адвокат президента США Рудольф Джуліані зізнався, що хотів усунути колишнього посла Америки в Україні Марі Йованович з посади.

РБК-Україна писало, що Джуліані заявляв, що причиною звільнення Марі Йованович з посади посла США в Україні стали постійні скарги на неї з боку прихильників американського президента.

Нагадаємо, 7 травня посла США в Україні Марі Йованович відкликали з посади. Вона була послом США в Україні протягом трьох років.

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