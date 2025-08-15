UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні

Соромно через питання? Кремль показав зустріч Трампа і Путіна без звуку

Фото: президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Прес-служба Кремля опублікувала відео початку переговорів президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним без звуку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Кремля.

Ймовірно, в адміністрації російського диктатора засоромилися запитань, які ставили Путіну журналісти на початку зустрічі.

На трансляціях західних медіа можна було почути, що журналісти вигукували:

  • "Ви погодитеся на перемир'я?";
  • "Ви зобов'яжетеся більше не вбивати цивільних осіб?";
  • "Чому президент Трамп повинен вірити вашим словам?".

Але на жодне з цих питань вони не отримали відповіді. Путін, щось вигукнув журналістам, але через галас не було чути, що саме. А Трамп після всіх питань відповів: "Дякую".

Зустріч Трампа і Путіна на Алясці

Нагадаємо, на Алясці на авіабазі у місті Анкорідж стартували переговори Трампа та Путіна. Це перша зустріч віч-на-віч очільників США та Росії з початку повномасштабної російської війни проти України.

На початку зустрічі на Алясці Трамп та Путін потисли руки. А потім російський диктатор вдав, що не чує запитань журналістів про те, "чи припинить він вбивати цивільних українців".

Головне питання, яке Трамп збирається обговорити з Путіним, - припинення бойових дій в Україні. Як заявив американський президент перед зустріччю, він хотів би, щоб переговори закінчились "яким-небудь перемир'ям".

Більше про сьогоднішню зустріч - у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиДональд ТрампАляскаМирні переговориВійна Росії проти України