Соромно через питання? Кремль показав зустріч Трампа і Путіна без звуку

Зустріч Трампа і Путіна на Алясці

Нагадаємо, на Алясці на авіабазі у місті Анкорідж стартували переговори Трампа та Путіна. Це перша зустріч віч-на-віч очільників США та Росії з початку повномасштабної російської війни проти України.

На початку зустрічі на Алясці Трамп та Путін потисли руки. А потім російський диктатор вдав, що не чує запитань журналістів про те, "чи припинить він вбивати цивільних українців".

Головне питання, яке Трамп збирається обговорити з Путіним, - припинення бойових дій в Україні. Як заявив американський президент перед зустріччю, він хотів би, щоб переговори закінчились "яким-небудь перемир'ям".

Більше про сьогоднішню зустріч - у матеріалі РБК-Україна.