Стыдно из-за вопросов? Кремль показал встречу Трампа и Путина без звука

Встреча Трампа и Путина на Аляске

Напомним, на Аляске на авиабазе в городе Анкоридж стартовали переговоры Трампа и Путина. Это первая встреча лицом к лицу руководителей США и России с начала полномасштабной российской войны против Украины.

В начале встречи на Аляске Трамп и Путин пожали руки. А потом российский диктатор сделал вид, что не слышит вопросов журналистов о том, "прекратит ли он убивать гражданских украинцев".

Главный вопрос, который Трамп собирается обсудить с Путиным, - прекращение боевых действий в Украине. Как заявил американский президент перед встречей, он хотел бы, чтобы переговоры закончились "каким-нибудь перемирием".

Больше о сегодняшней встрече - в материале РБК-Украина.