Соратники Трампа в Конгресі розкритикували його зазіхання на Гренландію

Сенатор-республіканець Джон Кертіс наголосив, що адміністрації Трампа варто зупинитися з погрозами щодо Гренландії.

"Зміцнення нашого партнерства з Данією та Гренландією та співпраця з нашими союзниками для забезпечення безпеки Арктики відповідає національним інтересам Америки. Військова сила є недоречною, не потрібною, і я не підтримуватиму це. Крапка", - написав політик.

Критику на адресу адміністрації Трампа також висловили інші республіканці.

Зокрема, конгресмен від Республіканської партії Дон Бейкон наголосив, що Гренландія є сильним союзником НАТО, який готовий співпрацювати зі США у будівництві більшої кількості американських баз та укладанні угод про видобуток корисних копалин.

"Більшість жителів Гренландії хочуть залишитися незалежними, а Данія та НАТО забезпечать захист. Такий підхід є принизливим, породжує недовіру та не має жодних переваг", - сказав він.

Скептично щодо заяв про Гренландію висловився й сенатор-республіканець Том Тілліс.

Під час виступу в Сенаті він заявив, що втомився від "дурних ідей" і хотів би бачити поруч із Трампом людей, здатних давати зважені поради, аби президент залишив після себе позитивний спадок.

За словами Тілліса, ситуація довкола Гренландії відволікає від реальних досягнень Трампа, а ті, хто просував цю ідею, мали б понести відповідальність і втратити свої посади.

Довідка: Гренландія - це найбільший острів у світі та автономна територія Данії з великими запасами корисних копалин і нафти, а також стратегічними обʼєктами, зокрема, американськими.