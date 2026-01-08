Соратники Трампа в Конгрессе раскритиковали его посягательства на Гренландию

Сенатор-республиканец Джон Кертис отметил, что администрации Трампа стоит остановиться с угрозами в отношении Гренландии.

"Укрепление нашего партнерства с Данией и Гренландией и сотрудничество с нашими союзниками для обеспечения безопасности Арктики соответствует национальным интересам Америки. Военная сила неуместна, не нужна, и я не буду поддерживать это. Точка", - написал политик.

Критику в адрес администрации Трампа также высказали другие республиканцы.

В частности, конгрессмен от Республиканской партии Дон Бейкон отметил, что Гренландия является сильным союзником НАТО, который готов сотрудничать с США в строительстве большего количества американских баз и заключении соглашений о добыче полезных ископаемых.

"Большинство жителей Гренландии хотят остаться независимыми, а Дания и НАТО обеспечат защиту. Такой подход является унизительным, порождает недоверие и не имеет никаких преимуществ", - сказал он.

Скептически относительно заявлений о Гренландии высказался и сенатор-республиканец Том Тиллис.

Во время выступления в Сенате он заявил, что устал от "глупых идей" и хотел бы видеть рядом с Трампом людей, способных давать взвешенные советы, чтобы президент оставил после себя положительное наследие.

По словам Тиллиса, ситуация вокруг Гренландии отвлекает от реальных достижений Трампа, а те, кто продвигал эту идею, должны были бы понести ответственность и потерять свои должности.

Справка: Гренландия - это самый большой остров в мире и автономная территория Дании с большими запасами полезных ископаемых и нефти, а также стратегическими объектами, в частности, американскими.