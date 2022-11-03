ua ru
Чт, 03 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Соратник Путіна розказав про "англосаксів", які хочуть "роздробити один народ"

Новость на русском →
Росія, Четвер 03 листопада 2022 20:22
Соратник Путіна розказав про "англосаксів", які хочуть "роздробити один народ" Фото: секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Один з найближчих соратників президента РФ Володимира Путіна секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев виступив з рядом заяв про "англосаксів", які використовують Україну і хочуть "роздробити один народ".

Про це Патрушев заявив під час зустрічі секретарів радбезів країн СНД у Москві, передає РБК-Україна, посилаючись на російське видання РИА "Новости".

Він вкотре сказав, що "росіяни і українці завжди були єдиним і нероздільним народом зі спільною культурою і долею", а зруйнувати це вирішили міфічні "англосакси".

"Англосакси намірилися не просто підготувати плацдарм для чинення тиску на нашу країну, а й створити прецедент для подальшого дроблення російського етносу з метою його повного викорінення", - заявив Патрушев.

Також він назвав Революцію Гідності "державним переворотом", ціллю якого була "трансформація України в Анти-Росію". Нинішня ж Україна, за думкою соратника Путіна, це "основний світовий центр ультраправого екстремізму", а влада в ній - "маріонетковий режим".

Раніше Служба безпеки України оголосила про розшук низки посадовців Російської Федерації, яких звинувачують у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Серед них є і Патрушев.

А до цього уряд Австралії включив Миколу Патрушева у свої санкційні списки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація
NEWS
При відключенні світла зникає зв'язок та інтернет. Чому так відбувається і що робити
При відключенні світла зникає зв'язок та інтернет. Чому так відбувається і що робити
DAILY
Чорні сліди "руського міру". Що Росія залишила по собі після окупації на сході України
Віталій НосачФотокорреспондент Чорні сліди "руського міру". Що Росія залишила по собі після окупації на сході України