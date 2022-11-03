Соратник Путіна розказав про "англосаксів", які хочуть "роздробити один народ"
Один з найближчих соратників президента РФ Володимира Путіна секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев виступив з рядом заяв про "англосаксів", які використовують Україну і хочуть "роздробити один народ".
Про це Патрушев заявив під час зустрічі секретарів радбезів країн СНД у Москві, передає РБК-Україна, посилаючись на російське видання РИА "Новости".
Він вкотре сказав, що "росіяни і українці завжди були єдиним і нероздільним народом зі спільною культурою і долею", а зруйнувати це вирішили міфічні "англосакси".
"Англосакси намірилися не просто підготувати плацдарм для чинення тиску на нашу країну, а й створити прецедент для подальшого дроблення російського етносу з метою його повного викорінення", - заявив Патрушев.
Також він назвав Революцію Гідності "державним переворотом", ціллю якого була "трансформація України в Анти-Росію". Нинішня ж Україна, за думкою соратника Путіна, це "основний світовий центр ультраправого екстремізму", а влада в ній - "маріонетковий режим".
Раніше Служба безпеки України оголосила про розшук низки посадовців Російської Федерації, яких звинувачують у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Серед них є і Патрушев.
А до цього уряд Австралії включив Миколу Патрушева у свої санкційні списки.