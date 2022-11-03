Соратник Путина рассказал об "англосаксах", которые хотят "раздробить один народ"
Один из ближайших соратников президента РФ Владимира Путина секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев выступил с рядом заявлений об "англосаксах", которые используют Украину и хотят "раздробить один народ".
Об этом Патрушев заявил во время встречи секретарей совбезов стран СНГ в Москве, передает РБК-Украина, ссылаясь на российское издание РИА "Новости".
Он в очередной раз сказал, что "русские и украинцы всегда были единым и нераздельным народом с общей культурой и судьбой", а разрушить это решили мифические "англосаксы".
"Англосаксы вознамерились не просто подготовить плацдарм для давления на нашу страну, но и создать прецедент для дальнейшего дробления российского этноса с целью его полного искоренения", - заявил Патрушев.
Также он назвал Революцию Достоинства "государственным переворотом", целью которого была "трансформация Украины в Анти-Россию". Нынешняя Украина, по мнению соратника Путина, это "основной мировой центр ультраправого экстремизма", а власть в ней - "марионеточный режим".
Ранее Служба безопасности Украины объявила о розыске ряда чиновников Российской Федерации, обвиняемых в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Среди них есть и Патрушев.
А до этого правительство Австралии включило Николая Патрушева в свои санкционные списки.