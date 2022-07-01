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Австралия ввела санкции против Кабаевой, Патрушева и Путиных

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Москва, Пятница 01 июля 2022 05:27
Австралия ввела санкции против Кабаевой, Патрушева и Путиных Фото: Австралия ввела санкции против российских политиков (gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Правительство Австралии включило в свои санкционные списки значительное количество российских политиков, бизнесменов и членов их семей, причастных к развязыванию войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел Австралии.

Под экономические ограничения попали 16 человек, в том числе глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев, министр транспорта Виталий Савельев, а также гимнастка Алина Кабаева, бизнесмены Игорь и Михаил Путины и пр.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский пригласил премьера Австралии Энтони Альбанезе в Киев. Австралийский политик приглашение принял и может совершить визит в украинскую столицу после саммита НАТО.

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