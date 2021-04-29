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Соратник Навального объявил о закрытии региональных штабов в России

Автор: РБК-Украина

Соратник российского оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков объявил об официальном роспуске сети региональных штабов Навального. По его словам, работа штабов в нынешнем виде невозможна.

Об этом он написал в своем Telegram.

Волков отмечает, что в случае продолжения работы штабов, ее немедленно подведут под статью об экстремизме, что повлечет за собой уголовные сроки для тех, кто работает в штабах

"Не поможет никакой ребрендинг; мы не сможем даже сделать вид, что это теперь какая-то другая организация - только "эксперты" из следственного комитета будут решать, это другая организация или та же самая, и тут уж не надо быть экспертом, чтобы предугадать, что они решат. Увы, работать в таких условиях невозможно. Мы официально распускаем сеть штабов Навального", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в России открыли новое дело против российского оппозиционера Алексея Навального. Его подозревают в создании некоммерческой организации, посягающей на права граждан.

Отметим, Навального отправили в тюрьму после того, как ему изменили условный срок на реальный. Он должен провести за решеткой 2 года и 5 месяцев.

Напомним, ранее сообщалось, что у Навального в тюрьме проблемы со здоровьем, он испытывает боли в спине и ноге. При этом в управлении ФСИН по Владимирской области заявляли, что доктора осматривали оппозиционера 24 марта и оценили его состояние как удовлетворительное.

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