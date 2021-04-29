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Соратник Навального оголосив про закриття регіональних штабів у Росії

Автор: РБК-Україна

Спільник російського опозиціонера Олексія Навального Леонід Волков оголосив про офіційний розпуск мережі регіональних штабів Навального. За його словами, робота штабів в нинішньому вигляді неможлива.

Про це він написав у своєму Telegram.

Волков зазначає, що в разі продовження роботи штабів, її негайно підведуть під статтю про екстремізм, що спричинить за собою кримінальні терміни для тих, хто працює в штабах

"Не допоможе ніякий ребрендинг; ми не зможемо навіть зробити вигляд, що це тепер якась інша організація-тільки "експерти" зі слідчого комітету будуть вирішувати, це інша організація або та ж сама, і тут вже не треба бути експертом, щоб передбачити, що вони вирішать. На жаль, працювати в таких умовах неможливо. Ми офіційно розпускаємо мережу штабів Навального", - йдеться в заяві.

Раніше повідомлялося, що в Росії відкрили нову справу проти російського опозиціонера Олексія Навального. Воно підозрюють у створенні некомерційної організації, що зазіхає на права громадян.

Відзначити, Навального відправили до в'язниці після того, як йому змінили умовний термін на реальний. Він повинен провести за гратами 2 роки і 5 місяців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Навального у в'язниці проблеми зі здоров'ям, він відчуває болі в спині і нозі. При цьому в управлінні ФСВП по Володимирській області заявляли, що лікарі оглядали опозиціонера 24 березня і оцінили його стан як задовільний.

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