Соратник Навального оголосив про закриття регіональних штабів у Росії

Волков зазначає, що в разі продовження роботи штабів, її негайно підведуть під статтю про екстремізм, що спричинить за собою кримінальні терміни для тих, хто працює в штабах

"Не допоможе ніякий ребрендинг; ми не зможемо навіть зробити вигляд, що це тепер якась інша організація-тільки "експерти" зі слідчого комітету будуть вирішувати, це інша організація або та ж сама, і тут вже не треба бути експертом, щоб передбачити, що вони вирішать. На жаль, працювати в таких умовах неможливо. Ми офіційно розпускаємо мережу штабів Навального", - йдеться в заяві.