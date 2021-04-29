В России открыли новое дело против Навального
В России открыли новое дело против российского оппозиционера Алексея Навального. Его подозревают в создании некоммерческой организации, посягающей на права граждан.
Об этом сообщает ТАСС.
Вместе с ним подозреваемыми проходят Леонид Волков и Иван Жданов.
"В отношении Алексея Навального возбудили новое уголовное дело - по статье 239 УК РФ ("Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан)", - сообщило издание.
Отметим, Навального отправили в тюрьму после того, как ему изменили условный срок на реальный. Он должен провести за решеткой 2 года и 5 месяцев.
Напомним, ранее сообщалось, что у Навального в тюрьме проблемы со здоровьем, он испытывает боли в спине и ноге. При этом в управлении ФСИН по Владимирской области заявляли, что доктора осматривали оппозиционера 24 марта и оценили его состояние как удовлетворительное.
Кроме того, Соединенные Штаты Америки вводят новые торговые санкции против Российской Федерации. Новые меры вводят из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального и Скрипалей в Солсбери.