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В России открыли новое дело против Навального

Новина українською → Москва, Четверг 29 апреля 2021 12:23
В России открыли новое дело против Навального Фото: российский оппозиционер Алексей Навальный (instagram.com/yulia_navalnaya)
Автор: Анастасия Рокитна

В России открыли новое дело против российского оппозиционера Алексея Навального. Его подозревают в создании некоммерческой организации, посягающей на права граждан.

Об этом сообщает ТАСС.

Вместе с ним подозреваемыми проходят Леонид Волков и Иван Жданов.

"В отношении Алексея Навального возбудили новое уголовное дело - по статье 239 УК РФ ("Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан)", - сообщило издание.

Отметим, Навального отправили в тюрьму после того, как ему изменили условный срок на реальный. Он должен провести за решеткой 2 года и 5 месяцев.

Напомним, ранее сообщалось, что у Навального в тюрьме проблемы со здоровьем, он испытывает боли в спине и ноге. При этом в управлении ФСИН по Владимирской области заявляли, что доктора осматривали оппозиционера 24 марта и оценили его состояние как удовлетворительное.

Кроме того, Соединенные Штаты Америки вводят новые торговые санкции против Российской Федерации. Новые меры вводят из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального и Скрипалей в Солсбери.

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