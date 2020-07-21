Соперница Лукашенко на выборах вывезла детей из Беларуси после угроз

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская вывезла детей в Евросоюз из-за угроз того, что власти могут их отобрать. Помощь ей оказала главный редактор "Хартии 97" Наталья Редина.

Об этом сообщает Tut.by.

По ее словам, дети Тихановской вместе с бабушкой сейчас находятся в безопасном месте в одной из стран ЕС.

"Детей мы вывезли, поскольку ей действительно угрожали - ей угрожали арестом и тем, что заберут ее детей", - рассказала Редина журналистам в понедельник, 20 июля.

Информацию о том, что дети Светланы Тихановской находятся за пределами Беларуси, подтвердила сама кандидат в президенты.

"Да, дети действительно в безопасном месте, Наталья помогла нам это сделать", - сказала Светлана Тихановская.

У Тихановских двое детей: 10-летний сын и 4-летняя дочь.

Напомним, 14 июля прошли протесты в поддержку незарегистрированных кандидатов на президентские выборы, которые должны состояться 9 августа.

Ранее РБК-Украина писало, что Центральная избирательная комиссия Беларуси не зарегистрировала одного из главных конкурентов действующей власти Виктора Бабарыко.

Всего в Беларуси зарегистрировали пять кандидатов - действующий президент Александр Лукашенко, экс-депутат Анна Канопацкая, председатель партии БСДГ Сергей Черечень, сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев и супруга задержанного блогера Сергея Тихановского - Светлана Тихановская.