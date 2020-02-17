Соперник сборной Украины проведет четыре спарринга перед Евро-2020

Национальная команда Нидерландов по футболу назвала спарринг-партнеров в рамках подготовки к чемпионату Европы 2020 года. Об этом сообщается на сайте Королевского футбольного союза страны (KNVB).

Сначала подопечные Рональда Кумана 26 марта в Эйндховене проведут матч с командой США, 29 марта в Амстердаме - с Испанией. Затем 28 мая сыграют в Энсхеде против Греции, а 6 июня в Роттердаме состоится игра против Уэльса.

На Евро-2020 Нидерланды находятся в одной группе со сборной Украины. Подопечные Андрея Шевченко проведут пять товарищеских встреч, трое из которых состоятся на домашних стадиона.

Во время проведения Евро-2020 "сине-желтая" команда будет базироваться в столице Румынии Бухаресте.

Соперниками Нидерландов и Украины также станут Австрия и победитель плей-офф Лиги наций (Грузия, Беларусь, Македония, Косово).

Чемпионат Европы 2020 года пройдет с 12 июня по 12 июля. Впервые в истории матчи финальной части турнира будут сыграны в 12 разных городах по всему континенту. Решающий поединок будет сыгран на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.