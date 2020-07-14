Соперник сборной Украины по Лиге наций запланировал два спарринга

Фото: сборная Германии (facebook.com/DFBTeamEN)

У команды Шевченко пока в планах только одна товарищеская встреча

Сборная Германии по футболу проведет товарищеские матчи против Турции и Чехии осенью в рамках подготовки ко второму розыгрышу Лиги наций. Команда Йоахима Лева является соперником сборной Украины по турниру.

Об этом сообщается на сайте Немецкого футбольного союза (DFB).

Бундестим примет Турцию 7 октября в Кельне, а затем Чехию 11 ноября в Лейпциге.

Сборные Германии и Украины сыграют в Лиге наций с национальными командами Испании и Швейцарии.

У команды Андрея Шевченко в планах пока одна контрольная встреча - 11 ноября состоится перенесенный товарищеский матч с командой Польши.

Ранее украинская команда узнала обновленный календарь матчей в Лиге наций.

Напомним, у сборной Украины был самый насыщенный график спаррингов перед чемпионатом Европы по футболу 2020 года. В планах было пять встреч: две выездные против Франции и Польши, а также три домашние игры с Кипром, Северной Ирландией и Израилем.

Но в связи распространением во всем мире коронавирусной инфекции спарринги "сине-желтой" команды в рамках подготовки к Евро-2020 были отложены, а сам чемпионат был перенесен на год.

Отметим, команда Шевченко уже получила новый график матчей на Евро-2020.