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Суперник збірної України по Лізі націй запланував два спаринги

Вівторок 14 липня 2020 08:48
Суперник збірної України по Лізі націй запланував два спаринги
Фото: збірна Німеччини (facebook.com/DFBTeamEN)
Автор: Вера Олейник

У команди Шевченка поки в планах лише одна товариська зустріч

Збірна Німеччини з футболу проведе товариські матчі проти Туреччини і Чехії восени в рамках підготовки до другого розіграшу Ліги націй. Команда Йоахіма Льова є суперником збірної України по турніру.

Про це повідомляється на сайті Німецького футбольного союзу (DFB).

Бундестім прийме Туреччину 7 жовтня в Кельні, а потім Чехії 11 листопада в Лейпцигу.

Збірні Німеччини та України зіграють в Лізі націй з національними командами Іспанії та Швейцарії.

У команди Андрія Шевченка в планах поки одна контрольна зустріч - 11 листопада відбудеться перенесений товариський матч з командою Польщі.

Раніше українська команда дізналася оновлений календар матчів у Лізі націй.

Нагадаємо, у збірної України був найнасиченіший графік спарингів перед чемпіонатом Європи з футболу 2020 року. У планах було п'ять зустрічей: дві виїзні проти Франції та Польщі, а також три домашні гри з Кіпром, Північною Ірландією та Ізраїлем.

Але у зв'язку поширенням в усьому світі коронавірусної інфекції спаринги "синьо-жовтої" команди в рамках підготовки до Євро-2020, були відкладені, а сам чемпіонат був перенесений на рік.

Зазначимо, команда Шевченка вже отримала новий графік матчів на Євро-2020.

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