"Соотношение 55 на 45". Арестович заверил в оптимистической ситуации для Украины

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в очередной раз рассказал о ситуации по сопротивлению российскому полномасштабному вторжению в Украину. Он заверил, что для нас в целом она является оптимистичной, "в соотношении 55 на 45".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время брифинга.

"В целом ситуация для нас оптимистичная. В соотношении 55 на 45. Но противник продолжает осуществлять воздушные и ракетные удары по объектам критической инфраструктуры и продолжает уничтожать жилые кварталы", - сказал Арестович.

Отметим, советник руководителя Офиса президента также сообщил, что российские войска пока не могут начать наступательные действия в зоне проведения операции Объединенных сил.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 37 день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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