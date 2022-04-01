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"Співвідношення 55 на 45". Арестович запевнив в оптимістичній ситуації для України

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Київ, П'ятниця 01 квітня 2022 14:22
"Співвідношення 55 на 45". Арестович запевнив в оптимістичній ситуації для України Фото: радник голови Офісу президента Олексій Арестович (24 tv.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович в чергове доповів про ситуацію щодо відбиття російського повномасштабного вторгнення в Україну. Він запевнив, що для нас в цілому вона є оптимістичною, "у співвідношенні 55 на 45".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час брифінгу.

"В цілому ситуація для нас оптимістична. У співвідношенні 55 на 45. Але противник продовжує здійснювати повітряні та ракетні удари по об'єктах критичної інфраструктури та продовжує нищити житлові квартали", - сказав Арестович.

Зазначимо, радник керівника Офісу президента також повідомив, що російські війська поки не можуть почати наступальні дії в зоні проведення операції Об'єднаних сил.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 37 день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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