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Повідомлення про "підготовку України до наступу на Донбас" не відповідають дійсності, - Хомчак

Новость на русском → П'ятниця 09 квітня 2021 15:44
Повідомлення про "підготовку України до наступу на Донбас" не відповідають дійсності, - Хомчак Фото: Руслан Хомчак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Повідомлення, поширені Російською Федерацією про нібито “підготовку України до наступу на Донбас” не відповідають дійсності. Кремль намагається дискредитувати Україну на міжнародній арені.

Про це йдеться в заяві Хомчака, яку оприлюднив Генштаб ЗСУ.

"Повідомлення, поширені державою-агресором російською федерацією про нібито “підготовку України до наступу на Донбас” не відповідають дійсності та носять характер цілеспрямованої кампанії з дезінформації. Ця кампанія має на меті дискредитувати Україну на міжнародній арені, посіяти паніку серед населення тимчасово окупованих територій, змінити інформаційний порядок денний для просування геостратегічних інтересів Кремля", - йдеться в заяві.

Хомчак нагадав, що Україна обрала політико-дипломатичний сценарій врегулювання збройного конфлікту на Донбасі.

"Звільнення тимчасово окупованих територій силовим шляхом неминуче призведе до загибелі великої кількості цивільних громадян і втрат серед військовослужбовців, що є неприйнятним для України", - зазначає головнокомандувач ЗСУ.

Він також додав, що українські військові готові до адекватної відповіді як у разі ескалації конфлікту в районі проведення операції Об’єднаних сил, так і у випадку ускладнення воєнно-політичної та воєнно-стратегічної обстановки навколо України.

Раніше Хомчак прокоментував загострення на Донбасі заявивши, що ситуація все ще контрольована.

Нагадаємо, нещодавно Україна зафіксувала, що Росія стягує до українського кордону війська під виглядом нібито проведення навчань. Водночас окупаційні сили збільшили кількість обстрілів на Донбасі.

Більше про ескалацію російської агресії читайте в матеріалі "Загострення на Донбасі: чи піде Росія в масштабний наступ на Україну".

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