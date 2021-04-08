Хомчак об эскалации российской агрессии: ситуация контролируемая
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак прокомментировал обострение на Донбассе и стягивание войск России к украинской границе. По словам Хомчака, ситуация все еще контролируемая.
Как рассказал Хомчак, на Донбассе действительно наблюдается увеличение обстрелов со стороны противника, но украинские военные "адекватно реагируют" вдоль всей линии фронта.
"За пределами Украины мы видим наращивание войск РФ, которые они перемещают из разных уголков России под видом учений. Но сегодня то количество (войск - ред.) не дает сказать, что сжимается кольцо и ситуация безвыходная. Ситуация контролируемая, ВСУ готовы к реагированию как на обострение на Донбассе, так и вдоль границы. На все провокации, на все действия противника у нас запланированы мероприятия мгновенного реагирования", - сказал он.
Напомним, недавно Украина зафиксировала, что Россия стягивает к украинской границе войска якобы под видом проведения учений. Одновременно оккупационные силы увеличили количество обстрелов на Донбассе.
Как заявили в Белом доме, Россия перебросила к украинской границе наибольшее количество войск с 2014 года.
В ответ на наращивание российского военного присутствия США планируют отправить в Черное море свои военные корабли.
Больше об эскалации российской агрессии читайте в материале "Обострение на Донбассе: пойдет ли Россия в масштабное наступление на Украину".