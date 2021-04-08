Хомчак об эскалации российской агрессии: ситуация контролируемая

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак прокомментировал обострение на Донбассе и стягивание войск России к украинской границе. По словам Хомчака, ситуация все еще контролируемая.

Как рассказал Хомчак, на Донбассе действительно наблюдается увеличение обстрелов со стороны противника, но украинские военные "адекватно реагируют" вдоль всей линии фронта.

"За пределами Украины мы видим наращивание войск РФ, которые они перемещают из разных уголков России под видом учений. Но сегодня то количество (войск - ред.) не дает сказать, что сжимается кольцо и ситуация безвыходная. Ситуация контролируемая, ВСУ готовы к реагированию как на обострение на Донбассе, так и вдоль границы. На все провокации, на все действия противника у нас запланированы мероприятия мгновенного реагирования", - сказал он.