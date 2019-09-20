Сообщения о массовом минировании в Киеве не подтвердилось

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Полиция открыла уголовное производство

После проверки сообщения о массовое минировании в Киеве 20 сентября правоохранители не нашли ни одного опасного предмета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД).

Отмечается, что полиция получила сообщение о минировании 20 жилых домов, 8 родильных домов, 11 детских садов, 22 торговых центров, посольства и мостов.

"Только что проверки завершились: ничего опасного", - говорится в сообщении.

Следователи Печерского управления полиции начали уголовное производство по статье 259 Уголовного кодекса Украины - заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан. Санкция - до 6 лет лишения свободы.

Напомним, утром 20 сентября поступило письмо на электронный адрес Нацполиции с сообщением о заминировании ряда объектов.

Напомним, 19 сентября в Киеве проверяли информация о минировании 11 детских садов, восемь медицинский учреждений, 20 жилых домов, столичные мосты, одно дипломатическое и семь государственных учреждений и 22 торгово-развлекательных центров (ТРЦ).

Ранее РБК-Украина сообщало, что в среду, 18 сентября, перекрыли мост Метро из-за угрозы взрыва. 20 сентября Днепровский районный суд Киева избрал меру пресечения "минеру" моста Метро Алексею Белько. Суд арестовал его на 60 дней с возможностью выхода под залог в размере 288 тыс. гривен.