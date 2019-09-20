Повідомлення про масове мінування у Києві не підтвердилося

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Поліція відкрила кримінальне провадження

Після перевірки повідомлення про масове мінування у Києві 20 вересня правоохоронці не знайшли жодного небезпечного предмету. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Міністерства внутрішніх справ (МВС).

Зазначається, що поліція отримала повідомлення про мінування 20 житлових будинків, 8 пологових будинків, 11 дитячих садочків, 22 торгових центрів, посольства і мостів.

"Щойно перевірки завершилися: нічого небезпечного", - говориться в повідомленні.

Слідчі Печерського управління поліції розпочали кримінальне провадження за статтею 259 Кримінального кодексу України - завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. Санкція - до 6 років позбавлення волі.

Нагадаємо, зранку 20 вересня надійшов лист на електронну адресу Нацполіції з повідомленням про замінування низки об'єктів.

Нагадаємо, 19 вересня у Києві перевіряли інформація про замінування 11 дитячих садків, вісім медичний установ, 20 житлових будинків, столичні мости, одне дипломатичне і сім державних установ і 22 торгово-розважальних центрів (ТРЦ).

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в середу, 18 вересня, перекрили міст Метро через загрозу вибуху. 20 вересня Дніпровський районний суд Києва обрав запобіжний захід "мінеру" мосту Метро Олексію Белько. Суд заарештував його на 60 днів з можливістю виходу під заставу в розмірі 288 тис. гривень.