Сообщение оказалось ложным. Задержан "минер" нескольких админзданий и парка в Одессе

"Несколько часов по указанным адресам информацию проверяли работники специальных служб. Все сообщения оказались ложными", - говорится в сообщении.

В тот же день полицейские вместе с сотрудниками Службы безопасности Украины в Одесской области задержали псевдоминера в Преображенском парке.

"Любых объяснений по поводу своего поступка правонарушитель не предоставил. У него изъяли мобильный телефон, с которого он сообщил ложную информацию", - добавили в полиции.

Правонарушителю грозит от двух до шести лет лишения свободы.