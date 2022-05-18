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В Одессе "заминировали" несколько админзданий и парк

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Одесса, Среда 18 мая 2022 12:32
В Одессе "заминировали" несколько админзданий и парк Фото: в Одессе заминировали здание и парк (facebook com patrolpolice gov ua)
Автор: Наталья Юрченко

В среду, 18 мая, поступило анонимное сообщение о минировании нескольких административных зданий и парка в Одессе. Специалисты проводят проверку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию.

Отмечается, что неизвестные отправили сообщение об угрозе взрыва на линию "102" около 11:00.

"Сейчас на объекты направлены следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, взрывотехники и кинологи", - говорится в сообщении.

Напомним, в Одесской ОВА предупредили, что в регионе остается очень высокой вероятность ракетных ударов. Жителей попросили не игнорировать сигналы тревоги.

Также стоит отметить, что в Одессе и области призвали не посещать пляжи из-за противопехотных мин.

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