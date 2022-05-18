В Одессе "заминировали" несколько админзданий и парк

Фото: в Одессе заминировали здание и парк (facebook com patrolpolice gov ua)

В среду, 18 мая, поступило анонимное сообщение о минировании нескольких административных зданий и парка в Одессе. Специалисты проводят проверку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию.