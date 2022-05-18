В Одессе "заминировали" несколько админзданий и парк
В среду, 18 мая, поступило анонимное сообщение о минировании нескольких административных зданий и парка в Одессе. Специалисты проводят проверку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию.
Отмечается, что неизвестные отправили сообщение об угрозе взрыва на линию "102" около 11:00.
"Сейчас на объекты направлены следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, взрывотехники и кинологи", - говорится в сообщении.
Напомним, в Одесской ОВА предупредили, что в регионе остается очень высокой вероятность ракетных ударов. Жителей попросили не игнорировать сигналы тревоги.
Также стоит отметить, что в Одессе и области призвали не посещать пляжи из-за противопехотных мин.
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