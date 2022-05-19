Повідомлення виявилося хибним. Затримано "мінера" кількох адмінбудівель та парку в Одесі

"Кілька годин за вказаними адресами інформацію перевіряли працівники спеціальних служб. Всі повідомлення виявились неправдивими", - йдеться в повідомленні.

Того ж дня поліцейські разом зі співробітниками Служби безпеки України в Одеській області затримали псевдомінера в Преображенському парку.

"Будь-яких пояснень щодо свого вчинку правопорушник не надав. У нього вилучили мобільний телефон, з якого він повідомив неправдиву інформацію", - додали в поліції.

Правопорушнику загрожує від двох до шести років позбавлення волі.