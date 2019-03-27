Сообщения о минировании четырех ТРЦ в Киеве оказались ложными

В Киеве правоохранители закончили проверку четырех торгово-развлекательных центров после сообщений об их заминировании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Отмечается, что никаких взрывоопасных или подозрительных предметов не обнаружено. На время проверки были эвакуированы почти 5000 человек.

"Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины", - добавили в пресс-службе.

Сейчас полицейские пытаются установить всех причастных к этому инциденту.

Напомним, ранее в Киеве заминировали ТРЦ "Магеллан". Также сообщалось о "минировании" ТРЦ "Украина. Тогда из здания ТРЦ правоохранители эвакуировали 700 человек.

Добавим, что несколько дней назад полицейские Львова задержали злоумышленника, который предоставил ложное сообщение о якобы минировании железнодорожного вокзала. "Минером" оказался житель Пустомытовского района, который в тот момент находился в нетрезвом состоянии.