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Соняшникова олія залежить від світового ринку: що буде з цінами в Україні до кінця 2026-го

09:10 15.09.2026 Вт
2 хв
Україна виробляє значно більше соняшникової олії, ніж споживає всередині країни
aimg Василина Копитко
Аналітик дав прогноз щодо вартості олії (фото: Getty Images)

Новий урожай соняшнику має створити передумови для стабілізації цін на соняшникову олію в Україні. Водночас суттєвого здешевлення продукції до кінця року очікувати не варто.

Чого очікувати від цін на олію

За його словами, із надходженням нового врожаю пропозиція сировини на ринку збільшуватиметься, що сприятиме більш стабільній ситуації із закупівельними цінами.

"Це створює передумови для більш стабільної ситуації із закупівельними цінами. Водночас Україна виробляє значно більше соняшникової олії, ніж споживає всередині країни, тому для цього ринку важливими залишаються світові ціни та можливості експорту", - пояснив Гопка.

Фото: Який прогноз щодо цін на продукти до кінця 2026-го року (інфографіка РБК-Україна)

Аналітик зазначив, що внутрішня вартість соняшникової олії значною мірою залежить не лише від врожаю, а й від ситуації на світовому ринку.

"Більш ймовірно, що після надходження нового врожаю ціна буде стабільнішою. Водночас повернення до значно нижчого рівня цін - малоймовірне", - додав він.

В Україні зараз в середньому 1 літр соняшникової олії в середньому коштує 99 гривень.

Читайте також про те, що світові ціни на продукти у серпні зросли рекордно зросли з кінця 2022 року. Причиною цього стала несприятлива погода в Європі та Азії, а ще - війна в Чорному морі.

Раніше ми писали про те, що в інтерв'ю РБК-Україна міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький розповів, що в Україні немає дефіциту продуктів. Однак деякі товари можуть тимчасово зникати із продажу через проблеми з їхньою доставкою.

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