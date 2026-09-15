Подсолнечное масло зависит от мирового рынка: что будет с ценами в Украине до конца 2026-го

Новый урожай подсолнечника должен создать предпосылки стабилизации цен на подсолнечное масло в Украине. В то же время, существенного удешевления продукции до конца года ожидать не стоит.
Об этом пишет РБК-Украина в материале "Яйца, мясо и молочка будут дорожать: что будет с ценами на продукты до конца года".
По его словам, с поступлением нового урожая предложение сырья на рынке будет увеличиваться, что будет способствовать более стабильной ситуации с закупочными ценами.
"Это создает предпосылки для более стабильной ситуации с закупочными ценами. В то же время, Украина производит значительно больше подсолнечного масла, чем потребляет внутри страны, поэтому для этого рынка важными остаются мировые цены и возможности экспорта", - пояснил Гопка.
Фото: Какой прогноз по ценам на продукты до конца 2026-го года (инфографика РБК-Украина)
Аналитик отметил, что внутренняя стоимость подсолнечного масла в значительной степени зависит не только от урожая, но и ситуации на мировом рынке.
"Вероятнее всего, после поступления нового урожая цена будет более стабильной. В то же время возврат к значительно более низкому уровню цен - маловероятный", - добавил он.
В Украине сейчас в среднем 1 литр подсолнечного масла в среднем стоит 99 гривен.
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