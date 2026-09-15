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Подсолнечное масло зависит от мирового рынка: что будет с ценами в Украине до конца 2026-го

09:10 15.09.2026 Вт
2 мин
Украина производит значительно больше подсолнечного масла, чем потребляет внутри страны
aimg Василина Копытко
Аналитик дал прогноз по стоимости подсолнечного масла (фото: Getty Images)

Новый урожай подсолнечника должен создать предпосылки стабилизации цен на подсолнечное масло в Украине. В то же время, существенного удешевления продукции до конца года ожидать не стоит.

Чего ожидать от цен на растительное масло

По его словам, с поступлением нового урожая предложение сырья на рынке будет увеличиваться, что будет способствовать более стабильной ситуации с закупочными ценами.

"Это создает предпосылки для более стабильной ситуации с закупочными ценами. В то же время, Украина производит значительно больше подсолнечного масла, чем потребляет внутри страны, поэтому для этого рынка важными остаются мировые цены и возможности экспорта", - пояснил Гопка.

Фото: Какой прогноз по ценам на продукты до конца 2026-го года (инфографика РБК-Украина)

Аналитик отметил, что внутренняя стоимость подсолнечного масла в значительной степени зависит не только от урожая, но и ситуации на мировом рынке.

"Вероятнее всего, после поступления нового урожая цена будет более стабильной. В то же время возврат к значительно более низкому уровню цен - маловероятный", - добавил он.

В Украине сейчас в среднем 1 литр подсолнечного масла в среднем стоит 99 гривен.

Читайте также о том, что мировые цены на продукты в августе выросли, рекордно выросли с конца 2022 года. Причиной этого стала неблагоприятная погода в Европе и Азии, а еще - война в Черном море.

Ранее мы писали о том, что в интервью РБК-Украина министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий рассказал, что в Украине нет дефицита продуктов. Однако некоторые товары могут временно исчезать из продаж из-за проблем с их доставкой.

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