Подсолнечное масло зависит от мирового рынка: что будет с ценами в Украине до конца 2026-го

Чего ожидать от цен на растительное масло

По его словам, с поступлением нового урожая предложение сырья на рынке будет увеличиваться, что будет способствовать более стабильной ситуации с закупочными ценами.

"Это создает предпосылки для более стабильной ситуации с закупочными ценами. В то же время, Украина производит значительно больше подсолнечного масла, чем потребляет внутри страны, поэтому для этого рынка важными остаются мировые цены и возможности экспорта", - пояснил Гопка.

Фото: Какой прогноз по ценам на продукты до конца 2026-го года (инфографика РБК-Украина)

Аналитик отметил, что внутренняя стоимость подсолнечного масла в значительной степени зависит не только от урожая, но и ситуации на мировом рынке.

"Вероятнее всего, после поступления нового урожая цена будет более стабильной. В то же время возврат к значительно более низкому уровню цен - маловероятный", - добавил он.

В Украине сейчас в среднем 1 литр подсолнечного масла в среднем стоит 99 гривен.